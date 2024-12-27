الأهلي ينهي إجراءات رحلة الجزائر استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد

أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات رحلة الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد يوم 3 يناير المقبل فى رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث تحدد بشكل مبدئي يوم 31 موعدًا للسفر الى الجزائر لخوض المباراة الهامة والمرتقبة.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.



وفاز النادي الأهلي أمس على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية حيث سجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الاهلي وإنبي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي فى الخامسة مساء الاثنين المقبل على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وانبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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