الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير الخارجية يلتقي نظيره الجابوني في العاصمة ليبرفيل

وزير الخارجية والهجرة
وزير الخارجية والهجرة مع نظيره الجابوني، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة، لقاءً ثنائيًا مع ريجيه أونانجا ندياي، وزير الخارجية والتكامل دون الإقليمي والجابونيين بالخارج، في العاصمة ليبرفيل في إطار زيارته الرسمية إلى الجابون، حيث تم تناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

لقاء بين وزيري الخارجية المصري والجابوني 

أشاد د. عبد العاطي بالعلاقات المميزة التي تجمع مصر والجابون، مشيرًا إلى الاهتمام المصري بدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، منوهًا إلى اصطحابه ممثلين عن كبرى الشركات الحكومية والخاصة المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار فى الجابون خلال الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية بين البلدين، والتركيز على المجالات الاقتصادية التي تحتاجها الجابون وأهمها البنية التحتية والإنشاءات والطاقة والدواء.

كما ناقش الوزيران القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ذات الصلة بالقارة الأفريقية، وتم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور في الأطر متعددة الأطراف على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكذلك دفع العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاصمة ليبرفيل وزير الخارجية الإقليمي والجابونيين فرص الاستثمار فى الجابون

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبرز الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

وصول وزير الخارجية والهجرة إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل (صور)

مصر والنرويج تتفقان على إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين
ads

الأكثر قراءة

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

بالأسماء، مصرع وإصابة 5 طلاب ثانوي في حادث تصادم ببني سويف

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

ارتفاع كبير يصل لـ 41 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق

سبب تأخر الزمالك في التجديد لـ أحمد سيد زيزو

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء الدنمارك تخزن الطعام خوفا من هجوم روسي

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صيام شهر رجب كاملا؟ دار الإفتاء توضح آراء الفقهاء

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية