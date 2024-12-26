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محافظات

انطلاقة نحو التميز والإبداع في معرض “صُنع في سوهاج”

اللواء دكتور عبدالفتاح
اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج

 

تستعد محافظة سوهاج لإطلاق معرض “صُنع في سوهاج”، يوم ٢٠ يناير القادم، بأرض سينما أوبرا، كبداية لانطلاق فاعليات جديدة لهذا العام تحت رعاية اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وفي إطار الجهود المبذولة بالتعاون مع الغرفة التجارية لدعم الإقتصاد الصناعي المحلي، وتعزيز الصناعات التراثية، والصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر.



يأتي هذا المعرض ضمن عدد من الفعاليات التي تشهدها المحافظة خلال الفترة القادمة لطرح السلع المعمرة، والملابس، والأدوات، وكل ما يلزم الأسرة المصرية بأسعار مخفضة على جميع السلع تصل إلى ٣٠%.


وحرصا من الدولة على مراعاة الأبعاد الإجتماعية وتحسين فرص المعيشة للمواطنين، سوف يستمر المعرض لمدة أسبوعين متتاليين، ويضم عدد من ورش العمل، والحوافز، والفعاليات على هامش المعرض لإتاحة الفرص لأبناء المحافظة للاستفادة من المنتجات المحلية بأسعار تنافسية غير موجودة طوال العام.


وسوف يضم المعرض عارضين جدد يشاركون لأول مرة، ويقدمون منتجاتهم بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويطرح المعرض فرص لبيع السلع نقدا أو بالتقسيط، بالإضافة إلى خدمة أعضاء النقابات، والجمعيات، وكافة المؤسسات بالمحافظة.

 

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