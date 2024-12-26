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أخبار مصر

الأوقاف تكشف حقيقة وفاة إمام مسجد بالشيخ زايد بعد مشادة مع المصلين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة إمام مسجد باسم "مسجد حراء" أو "مسجد بدر" بمنطقة الشيخ زايد إثر سكتة قلبية حادة بعد تعرضه للإساءة من أحد الأشخاص.

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، أنه لا يوجد مسجد بهذا الاسم من الأصل في منطقة الشيخ زايد.

الأوقاف توضح حقيقة وفاة إمام مسجد بمنطقة الشيخ زايد 

كما أفادت مديرية أوقاف الجيزة بعدم تسجيل أية واقعة مشابهة بين أئمة المساجد أو خطباء المكافأة المعتمدين لديها.

وأهابت وزارة الأوقاف بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المختلقة التي تهدف إلى إثارة العواطف أو البلبلة لما ينطوي عليه ذلك من تضليل المعلوماتي - سواءً أكان مقصودًا أو عن طريق التعاطف؛ كما تهيب بالجميع التحلي بالصدق الذي هو أمر شرعي وفضيلة أخلاقية.


 

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