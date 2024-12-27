نيمار يحصد جائزة شرفية على هامش حفل جلوب سوكر

حصد البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم فريق الهلال السعودي، جائزة خاصة في حفل جوائز جلوب سوكر، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة.

وتسلم نيمار، جائزة شرفية في الحفل، تقديرًا لمسيرته الكروية.

أرقام نيمار في مسيرته الكروية

وخلال مسيرته، فاز نيمار بعدد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا مرة، والدوري الإسباني مرتين، والدوري الفرنسي 5 مرات، وذهبية أولمبياد 2016.

كما يعتبر نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل في كل البطولات برصيد 79 هدفًا في 128 مباراة دولية.

لكن صاحب الـ32 عامًا لم يلعب في عام 2024 سوى 42 دقيقة مقسمة على مباراتين مع الهلال في دوري النخبة الآسيوي؛ بسبب الإصابات.

كما لم يشارك النجم البرازيلي بقميص الزعيم منذ انضمامه إليه صيف 2023 سوى في 7 مباريات بكل البطولات.

وبخلاف نيمار، فاز من الدوري السعودي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، بجائزة أفضل مدرب في 2024 بالشرق الأوسط من "جلوب سوكر"، فيما حصد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، جائزة أفضل لاعب في المنطقة.

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