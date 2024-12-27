قبل انتهاء الفرصة، كيف تحجز شقق سكن كل المصريين 5 ؟

سكن كل المصريين 5، حدد لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد غلق سداد جدية حجز شقق سكن كل المصريين وذلك حتى الثلاثاء المقبل 31 ديسمبر 2024.

فيما يستمر رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز

ويضم الطرح 78730 وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، ويضم شقق جاهزة للتسليم وشقق تحت الانشاء التسليم خلال 3 سنوات وتفاصيلها كالتالي:

شقق تحت الإنشاء بالمدن الجديدة

40607 وحدات سكنية تحت الإنشاء بمساحة 90 مترًا، و1175 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا تحت الإنشاء.

11920 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا جاهزة للتسليم الفوري.

1070 وحدة سكنية بمساحة 75 مترًا جاهزة للتسليم الفوري، وذلك على مستوى المدن الجديدة.

سكن كل المصريين 5

والشقق فى مدم حدائق العاصمة بواقع 13 ألف وحدة سكنية، و15 مايو بواقع 960 وحدة سكنية، وأكتوبر الجديدة بواقع 10 آلاف وحدة سكنية، وحدائق أكتوبر بواقع 10204 وحدة سكنية، والعاشر من رمضان بواقع 5639 وحدة سكنية، وبرج العرب الجديدة بواقع ألف وحدة سكنية، والسادات بواقع 300 وحدة سكنية، وأسوان الجديدة بواقع 504 وحدات سكنية، والمنيا الجديدة بواقع 175 وحدة سكنية.

تقديم شقق الإسكان 2024

شقق جاهزة للتسليم بالمحافظات:

608 وحدات سكنية جاهزة بمساحة 75 مترًا.

23350 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري بمساحة 90 مترًا.

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه تقع في:

محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة".

شقق الاسكان

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه تقع في:

محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشأة في موقع "خارفة المنشأة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".

شقق الاسكان الاجتماعي

كل ما تود معرفته عن الموعد والشروط والمبالغ المطلوبة للسداد

الشقق الجاهزة للتسليم بمساحة 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه تضم:

- أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو".

- الجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط".

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه تقع في:

-أسوان بمدينة إدفو.

-أسيوط بساحل سليم بموقع "المطمر".

- منفلوط بموقع "العتامنة".

-الفيوم بمدينة "هوارة".

-المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش".

-سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية.

-الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه.

-قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.

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-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه تضم:

-أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري".

-الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".

-الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه تقع في:

- أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين".

- الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود.

- المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة.

- البحيرة بمدينة كفر الدوار.

-المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة.

-بني سويف بمدينة بياض العرب.

-محافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب.

-محافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة".

-محافظة مطروح بمدينة الحمام.

الشقق الجاهزة للتسليم الفوري 90 مترًا وبسعر 400 ألف جنيه تقع في:

- محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس".

-محافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين".

-محافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية.

-محافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.

خطوات التقديم على شقق سكن لكل المصريين 5

ونستعرض خطوات التقديم على الشقق كالتالي:

يتـم التقديـم عـن طريـق البوابـة الإلكترونيـة لصنـدوق الإسـكان الاجتماعـي ودعـم التمويـل العقـاري علــى الموقـع من هنا.

.1 ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بالكراسة) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات.

.2 إرفــاق إيصــال شــراء الكراســة وإيصــال ســداد مقــدم الحجــز والمصاريــف الإداريــة إضافــة للمســتندات التاليــة (بصيغــة PDF بحــد أقصــى 2MB) لتحميلهــا علــى الموقــع بملــف واحــد:

أ. صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

ب. شــهادة بإثبــات صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو األســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) »علـــى أن تكــون مختومــة وموقعـة ومؤرخـة مـن جهـة العمـل فـي تاريـخ معاصـر للإعـلان، بحيـث تشـمل صافـي المكافـآت والبـدلات والأربـاح والحوافـز السـنوية التــي يتحصــل عليهــا الفــرد أو الأســرة «الــزوج والزوجــة (إذا كانــت تعمــل) » وذلــك إن وجــد.

ج. أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - الأمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خالفـه - امتـالك أي سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أي أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيـر أو أي أوراق ماليـة تـدر دخـل إضافـي) تفيـد صافـي الدخـل السـنوي أو الشـهري للفـرد أو األسـرة «الـزوج والزوجـة (إذا كانـت تعمـل») علــى أن تكـون مختومـة ومؤرخـة ومعتمـدة.

شقق الاسكان

• بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

• بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديــم شــهادة معتمــدة مــن جهــة العمــل تتضمــن جميــع البيانــات الأساســية بصافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري وموضحــًا بهــا رقــم الســجل التجــاري والبطاقــة الضريبيــة لجهــة العمــل.

- مدة الخدمة بجهة العمل ال تقل عن 6 أشهر.

• بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

- مدة مزاولة العمل لا تقل عن 12 شهر.

• بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

د. صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة -

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

ه. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

و. بالنسـبة لـذوي الإعاقـة: سـيتم التخصيـص طبقـًا لعـدد الوحـدات المتاحـة، وسـيتم مراعـاة تخصيـص نسـبة 5% مـن الوحـدات المتاحـة لـذوي الإعاقـة بشـرط انطبـاق الشـروط عليهـم وتقديـم المسـتند الـدال علـى درجـة الإعاقـة مـن المجالـس الطبيـة المتخصصـة أو مـن اللجنـة الطبيـة العامـة الحكوميـة التابعـة لمحافظـة المواطـن علـى أن يكـون مسـتند إعاقـة حديـث صـادر فـي عـام 2022.

شقق الاسكان الاجتماعـي

ز. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـلان السـابق.

.3 يتم تحميل المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقًا للخطوات التالية:

أ. الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق

ب. فـي حالـة عـدم وجـود حسـاب حالـي، يقـوم المتقـدم صاحـب الطلـب - مسـدد إيصـال مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز والمصروفـات اإلداريـة - بإنشــاء حســاب خــاص بــه بالضغــط علــى تســجيل مــن أعلــى الصفحــة الرئيســية علــى اليســار، ويقــوم بمــلء اســتمارة التســجيل ببياناتــه الأساسـية

. ج. بعـد إنشـاء الحسـاب تصـل رسـالة نصيـة )SMS( لمقـدم الطلـب علـى رقـم التليفـون المحمـول الـذي قـام بتسـجيله علـى الموقـع، حيـث تتضمـن الرسـالة رقـم كـودي يقـوم مقـدم الطلـب بإدخالـه علـى الموقـع إلتمـام عمليـة التسـجيل.

د. يقـوم مقـدم الطلـب بالدخـول علـى حسـابه والقيـام بإنشـاء طلـب الحصـول علـى وحـدة سـكنية، حيـث يبـدأ بمـلء البيانـات الخاصـة بـه متضمنـه بياناتـه الشـخصية والعمـل والسـكن والحالـة الاجتماعيـة وبيانـات الزوج/الزوجـة - إن وجـدت - بالإضافـة إلـى تحديـد رغبتـه فـي المشــروع بالمركز/المدينــة التـــي يرغــب فــي التقــدم عليهــا ضمــن المحافظــات المطروحــة بكراســة الشــروط طبقــًا للرغبــة المحــررة

باســتمارة الحجــز، وذلــك بعــد ســداد المبالــغ المطلوبــة.

ه. يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق اإلشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB ) في ملف واحد.

و. بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: ”تم إرسال طلبكم بنجاح.“

.4 يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

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