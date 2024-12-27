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رياضة

ديل بييرو يفوز بجائزة أفضل مسيرة في حفل جلوب سوكر

ديل بييرو، فيتو
ديل بييرو، فيتو

حصل الإيطالي المخضرم، أليساندرو ديل بييرو، نجم يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق، مساء اليوم الجمعة، على جائزة أفضل مسيرة، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر.

تعليق ديل بييرو على جائزة جلوب سوكر

ونال ديل بييرو الجائزة تقديرا لمسيرته الرائعة في كرة القدم، والتي شهدت تتويجات عديدة له مع يوفنتوس والمنتخب الإيطالي، على رأسهم كأس العالم 2006.

وقال أليساندرو، خلال الحفل: "إنه لشرف لي أن أحصل على هذه الجائزة، أنا سعيد للغاية".

وتلقى المهاجم السابق سؤالا حول إمكانية العودة لنادي يوفنتوس والعمل بالنادي، وعن ذلك أجاب: "ما زلت من مشجعي يوفنتوس".

وأضاف: "إنه أمر فريد من نوعه، الارتباط بالجماهير، مع النادي في النادي، لدي الكثير من الاحترام لهم وما زلنا نتطلع للأمام".

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ديل بييرو جلوب سوكر يوفنتوس منتخب إيطاليا

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