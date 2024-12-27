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رياضة

بيريز يحصد جائزة شرفية من جلوب سوكر كأفضل رئيس ناد

فلورنتينو بيريز،
فلورنتينو بيريز، فيتو

حصل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على جائزة شرفية كأفضل رئيس ناد، خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر 2024.

تعليق بيريز على جائزة جلوب سوكر

وقال بيريز، خلال مقطع فيديو ظهر بالحفل: "إنه لشرف لي أن أكون على رأس أكبر مؤسسة رياضية في العالم، وأنا أعمل على ضمان وجودها بالمكان الذي تستحقه".

وأضاف: "أود أيضا أن أشكر ريال مدريد، سيتذكر الناس هذا العام بكل فخر، ليس بسبب الفوز بدوري أبطال أوروبا الـ15 فقط، لكن أيضا بالألقاب الخمسة التي فازوا بها".

وأنهى تصريحات "أود تهنئة اللاعبين وكل من شارك في ذلك مع ريال مدريد".

وتصنف جلوب سوكر، كواحدة من أقوى الجوائز التي تمنح سنويا للرياضيين حول العالم، فضلا عن تقديرها لوكلاء اللاعبين، والمدربين، والأندية، ورؤساء أندية على أدائهم على مدار العام.
 

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