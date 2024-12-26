هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

اشتهرت العائلة المالكة البريطانية بتقاليدها الفريدة في موسم أعياد الميلاد، بما في ذلك تبادل الهدايا المضحكة والبسيطة بدلًا من الفاخرة.

ومن بين هذه الهدايا التي لا تُنسى، قدم الأمير هاري هدية فريدة لجدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، وهي سمكة تغني، أثارت إعجابها لدرجة أنها عرضتها بفخر في قصر بالمورال.

حس الأمير هاري الفكاهي

وبحسب موقع «إرم»، عكست الهدية حس الأمير هاري الفكاهي، الذي اشتهر به داخل العائلة؛ ما جعل الملكة تبتسم في مناسباتها الاحتفالية.

كما تضمنت هداياه السابقة قبعة استحمام تحمل عبارة طريفة، بينما تميزت هدايا أفراد العائلة الآخرين بروح الدعابة أيضًا، مثل غطاء مقعد المرحاض الجلدي الذي قدمته الأميرة آن لتشارلز.

انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى كاليفورنيا

وتُظهر هذه التقاليد جانبًا إنسانيًا للعائلة المالكة، بعيدًا عن أجوائها الرسمية. ويُقال إن الهدايا تُعرض على طاولة عشية عيد الميلاد، قبل أن يبدأ التبادل وسط أجواء مليئة بالمرح والتسلية.

ومنذ انتقال الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل إلى كاليفورنيا، تغيرت أجواء عيد الميلاد لعائلتهما الصغيرة؛ إذ يقضيان العطلة مع طفليهما آرتشي وليليبت في أجواء عائلية بسيطة مليئة بالدفء، مع الحفاظ على تقاليدهم الجديدة بعيدًا عن الحياة الملكية الرسمية.

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