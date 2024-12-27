الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

جولة ميدانية للمرور على مستشفى نقادة المركزي بقنا (صور)

قنا، فيتو
قنا، فيتو

أجرى أحمد سلمى، نائب رئيس مركز نقادة، غرب محافظة قنا، جولة ميدانية للمرور على المصالح الحكومية استهدف فيها مستشفى نقادة المركزى بطوخ، وذلك لمتابعة سير العمل ومدى جاهزيتها في استقبال المرضى وتوفير الخدمات العلاجية. 

وحيث تلاحظ عدم تواجد طبيب بقسم النساء والولادة والأطفال والحضانات وتم اتخاذ ما يلزم حيال هذا الأمر، كما تلاحظ انتظام العمل بباقي الأقسام وجار المتابعة.

يأتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بمتابعة المصالح الحكومية، وبتوجيهات ياسر حمادي رئيس المركز، وذلك متابعة سير العمل بكل المصالح الحكومية وبخاصة المستشفيات والوحدات الصحية التي تقدم خدمات فورية للمواطنين بكل انحاء المركز.
 

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