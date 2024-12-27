حقيقة انفجار خط غاز بقنا (صور)

نفى مجلس قروي المعري بمحافظة قنا، انفجار خط غاز بالقرية، مشيرا إلى أنه تم كسر أحد مواسير التغذية الرئيسية لخط الغاز، أثناء أعمال حفر خاصة بتركيب خط الصرف الصحي للقرية.

وكان حسين الزمقان رئيس مركز الكلالسة، تابع أعمال إصلاح خط الغاز بقرية المعري التابعة لمجلس قروي الكلالسة، بمركز قوص جنوب محافظة قنا، والذي تم كسره، أثناء أعمال الحفر الخاصة بتركيب خط الصرف الصحي الخاص بالقرية.

وفور تلقي الإخطار تحرك رئيس المركز إلى الموقع، وتم إبلاغ مسئولي شركة الغاز ورجال الحماية المدنية في الوقت نفسه.

وحضر مهندسو شركة،الغاز وقاموا بإصلاح الكسر وتم السيطرة علي الموقف دون حدوث أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، كما تم استئناف الأعمال الخاصة بتركيب خط الصرف.

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