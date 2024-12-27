الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

الجنيه الذهب، فيتو
الجنيه الذهب، فيتو

سعر الجنيه الذهب ، استقر سعر  الجنيه الذهب بختام حركة التعاملات في محلات الصاغة اليوم الجمعه الموافق 27 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” آخر التطورات في الأسعار على مدار الساعة.

اقرأ التالي: سعر الجنيه الذهب صباح اليوم 

سعر الجنيه الذهب 
سعر الجنيه الذهب 

أسعار الجنيه الذهب 

 سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 29880 جنيها. 

الاستثمار في الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب كونه مصدرًا آمنًا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به. 

 

 

 

الذهب 
الذهب 

 

تعرف أيه عن الجنيه الذهب؟

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة) 

الجنيه المغلف

 ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه الذهب 
الجنيه الذهب 

 

 

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في  مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول أن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية وتشمل الآتى:

جنيه ذهب = 8 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

نصف جنيه ذهب = 4 جرامات.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

ربع جنيه ذهب = 2 جرام.

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطا.

 

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب

 

 

حساب المصنعية على الذهب ؟

جدير بالذكر هناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

كيفية حساب المصنعية على الذهب

 وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءًا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطًا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

½ جنيه ذهب ¼ جنيه ذهب 1 جنيه ذهب الجنيه الذهب الجنيه الذهب اليوم الجنيه المغلف الجنيه غير المغلف الذهب اليوم الثلاثاء تعرف إيه عن الجنيه الذهب محلات الصاغة مصلحة الدمغة والموازين

مواد متعلقة

سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع ( آخر تحديث )

أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، 3205 جنيهات لهذا العيار

1602 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

تراجع سعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات الأسبوع

23.7 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج

خبيرة: تثبيت المركزي لأسعار الفائدة كان متوقعا وهذا تأثيره على سوق المال

البنك المركزي يكشف عن توقعات التضخم حتى عام 2028

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الصاغة قبل حسم أسعار الفائدة بالمركزى ؟
ads

الأكثر قراءة

لاعب الأهلي يتعرض لحادث سير

لقطة طريفة من حساب كأس العالم للأندية بشأن صورة لاعب الأهلي، وفنان شهير يعلق

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

بعد القرار الأخير.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 بالزيادات الجديدة.. تعرف على قيمة الزيادة والمستفيدين

مصدر يكشف الحالة الصحية لنجم الأهلي بعد تعرضه لحادث سير

الأرصاد تحذر من سرعة الرياح وسقوط الأمطار على هذه المناطق

الأمن يكشف حقيقة اختطاف الأطفال من أمام مدرسة بالشرقية للاتجار بأعضائهم البشرية

سعر الليرة السورية مقابل الدولار بحركة التعاملات مساء اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

الإعدام لسائق قتل 35 شخصًا متعمدا بحادث دهس في الصين

بالأسعار، إزاي تفرق بين الفاكهة البلدي والصيني؟ ( صور وفيديو)

بابا نويل يستقبل زوار المهرجان المصري للزيتون (فيديو وصور)

التلبينة النبوية تتصدر المشهد في المهرجان المصري للزيتون (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

موعد صرف مرتبات يناير 2025 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

سعر الخضار اليوم، الكوسة تبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

سعر النحاس بالأسواق اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير الفقراء المستضعفين في الأرض يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سلوك شاذ، مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم الشرع في المساكنة (فيديو)

«ولباسهم فيها حرير»، الشعراوي يوضح نعيم أهل الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية