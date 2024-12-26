الخميس 26 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 92 ألف راكب اليوم الخميس

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

شهد مطار القاهرة الدولي، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد الركاب والرحلات الجوية، حيث بلغت 92 ألف راكب.

 

وقال مصدر بوزارة الطيران إن مطار القاهرة الدولي شهد اليوم الخميس الموافق ٢٦ ديسمبر  الجاري، بإجمالي معدل سفر ووصول (92 ألفا و800) راكب على متن (640) رحلة جوية. 

 

وفي سياق متصل، تتبنى وزارة الطيران المدني الرؤية الشاملة لتطوير قطاع الطيران لتحقيق الارتقاء بمنظومة المطارات المصرية، ورفع طاقتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، سعيًا لتحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة أعداد السائحين والوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

 

مواصفات مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة

وتشمل مواصفات مبنى الركاب 4 الجديد في مطار القاهرة الدولي الآتي:

إقامة مبنى المسافرين بطاقة استيعابية لا تقل عن 30 مليون مسافر / سنويًا قابلة للزيادة بـ 10 ملايين إضافية


مدرج هبوط وإقلاع جديد مجهز بأحدث أنظمة الملاحة والإضاءة الأرضية تواكب التطورات في هذا المجال.

 

 

 

مواقف سيارات ذات سعة كبيرة ومغطى بالكامل بالألواح الشمسية.

ربطها بشبكة طرق بمداخل سلسة وسريعة، ومباني دعم وتشغيل مصممة وفقا للمعايير القياسية الدولية.

 

التفاوض مع شركات متخصصة في تنفيذ وتشغيل المطارات الدولية.

متطلبات المشروع الزمني ما بين 4 إلى 5 سنوات.

السعة الاستيعابية القصوى التي يستوعبها مطار القاهرة الدولي تبلغ 28.250 مليون راكب سنويًّا، وقد قاربت الأعداد التي استقبلها المطار لهذا الرقم في عام 2023، وهو كان الدافع وراء دراسة إنشاء مبنى جديد للركاب بطاقة استيعابية تتراوح  بين 25 إلى 30 مليون راكب سنويًّا لاستيعاب مزيد من الحركة الجوية المتوقعة لتتماشى مع رؤية الدولة المصرية نحو إستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

 

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