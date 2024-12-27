فريق عربي، كارفاخال يستقر على وجهته بعد ريال مدريد

استقر داني كارفاخال، نجم فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، على وجهته القادمة بعد انتهاء تعاقده الحالي مع النادي الملكي، ويغيب اللاعب عن المشاركة حاليًا بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وجهة كارفاخال المقبلة

وقال كارفاخال في مقابلة مع شبكة Esquire "أكدت من قبل أنني لن ألعب لفريق آخر في أوروبا، إذا اضطررت للرحيل عن ريال مدريد".

وشدد "أرفض اللعب ضد ريال مدريد، ولذلك اللعب في قطر لن تكون فكرة مجنونة".

وأشار كارفاخال: "لقد تحدث معي خوسيلو، وقال لي أنا منتظرك هنا".

وانتقل خوسيلو إلى صفوف الغرافة القطري في صيف 2024، بعدما قضى الموسم الماضي معارا إلى ريال مدريد من إسبانيول.

وينتهي تعاقد داني كارفاخال مع ريال مدريد في صيف 2026، وحقق مع النادي الملكي 27 لقبا محليا وقاريا وعالميا.

ويتعافى اللاعب الإسباني حاليا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة تعرض لها أوائل الموسم الجاري.

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