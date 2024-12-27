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محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية

استمرار رفع درجة
استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية

 أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أحياء المحافظة للتعامل مع النوة الحالية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

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 وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي، لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

  كما وجه الفريق أحمد خالد حسن  المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

 

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 هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية طقس الأمطار

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