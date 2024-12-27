نجاح جراحة دقيقة لإعادة تثبيت كسر لإحدى القطط بالغربية (صور)

نجح فريق طبي متخصص من قسم الرعاية التناسلية بعيادة الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري بـ محافظة الغربية، في إجراء عملية جراحية معقدة لإعادة تثبيت كسر في عظم العضد بالقدم الأمامية اليمنى وكسر في عظمتي الساعد بالقدم الأمامية اليسرى لإحدى القطط، وذلك بعد تعرضها لإصابة بالغة نتيجة حادث سيارة.

استغرقت قرابة 4 ساعات

وفي تصريح له، أكد الدكتور عادل عبدالعزيز، مدير مديرية الطب البيطري بـ الغربية، أن العملية الجراحية استغرقت قرابة 4 ساعات، وتطلبت استخدام تقنيات متقدمة ومهارات متخصصة لترميم العظام المكسورة، مما يساهم في تمكين القط من العودة إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت ممكن.

التدخلات الجراحية

وأشار مدير الطب. البيطرى بـ الغربية إلى أن هذا النوع من التدخلات الجراحية يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات البيطرية المقدمة بالمحافظة، حيث يعزز من إمكانية إجراء عمليات دقيقة للحيوانات الأليفة، مما يسهم في تحسين جودة حياتها، وبتكلفة مناسبة وفي متناول الجميع.

من جانبه، أضاف الدكتور عبدالعزيز أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية ضم كلًا من الدكتور محمد الخولي، والدكتورة عبير حسن، والدكتور محمد المراكبي، والدكتورة نغم البنداري، وجميعهم من أطباء قسم الرعاية التناسلية بعيادة الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطرى بـ الغربية.

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