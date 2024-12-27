عمل مطبات صناعية بطريق مصر أسوان الزراعي بمنطقة محور الشهيد باسم فكري

أكد حسين الزمقان، رئيس مركز ومدينة قوص، أنه بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى، يجري اقامة عدد من نقاط التهدئة مطبات صناعية بطريق مصر أسوان الزراعي، التي قد يمثل العبور دونها خطورة على أرواح المارة والسكان القاطنين بتلك المناطق.

إقامة عدد من نقاط التهدئة

أوضح رئيس المركز حسين الزمقان أنه تم ورود عدد من الشكاوى تطالب بإقامة عدد من نقاط التهدئة “مطبات صناعية”، وعلى إثرها تم مخاطبة الهيئة العامة للطرق والكباري وتم تشكيل لجنة فنية أشرف على أعمالها كل من؛ طارق فوزي وفراج الوحش نائبي رئيس المركز وممثلين عن الهيئة، وتم عمل معاينة على أرض الواقع؛ لتحديد الأماكن التي يشكل العبور منها خطورة على حياة المواطنين، وكذا تحديد مدى احتياجها لإنشاء مطبات صناعية كانت أو صوتية.

إنشاء مطبات صناعية

وأشار الزمقان إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مطبات صناعية بثلاث مناطق أمام مدخلي العليقات والمسيد ونجع الكدادبة، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من إقامة مطبات أسفل جسم محور الشهيد باسم فكري في الاتجاهين في المنطقة المواجهة لنجع الكدادبة، مؤكدا أنه تم عمل المطبات وفقا للمعايير والمواصفات الفنية المقررة من قبل الهيئة التي تضمن سلامة قائدي السيارات من جهة وتحقق الأمن والسلامة للمشاة من جهه أخرى.

وقدم رئيس المركز حسين الزمقان شكره لمسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري على استجابتهم لطلبات الأهالي، مؤكدا أن هناك تنسيقا تاما بين جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة؛ لتلبية احتياجات المواطنين وحل كافة مشكلاتهم في كافة القطاعات الخدمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.