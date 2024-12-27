الجمعة 27 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ بورسعيد يهنئ المواطنين بالعيد القومي خلال صلاة الجمعة (صور)

صلاة الجمعة بالمسجد
صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو

 نُقلت شعائر صلاة الجمعة من المسجد العباسي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة، وحضر الصلاة المحافظون السابقون اللواء عادل الغضبان واللواء أحمد عبد الله، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، واللواء تامر السمري مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب والشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف، بجانب قيادات تنفيذية وأمنية وسياسية. والآلاف من المواطنين.

صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو 
صلاة الجمعة بالمسجد العباسى ببورسعيد، فيتو 

 وتناولت خطبة الجمعة موضوع المخدرات، مسلطًا الضوء على خطورتها في تدمير الإنسان وإتلاف النفس والمجتمع.

صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو
صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو

 وأكد الخطيب أهمية الالتزام بالقيم الدينية لمواجهة هذه الآفات وحماية الشباب من الوقوع في براثنها، داعيًا إلى تضافر الجهود لمكافحة هذه الظاهرة.

صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو
صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو

 وعقب انتهاء الصلاة ألقى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد كلمة  داخل المسجد، وأوصي المواطنون بالحفاظ على مصر، مؤكدا أنها الشمعة التي لا تزال مضيئة بالمنطقة، وقال إنه في يوم 24 أوصي الأقباط بالكنيسة، واليوم الجمعة يوصي المسلمين بالمسجد، مهنئا جموع أبناء المحافظة بالعيد القومي للمحافظة والتي ستظل ذكرى عطرة في وجدان جميع أبناء مصر.

صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو
صلاة الجمعة بالمسجد العباسي ببورسعيد، فيتو

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