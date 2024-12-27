قطع الكهرباء عن قريتين بالكامل في قنا، اعرف الموعد

أعلن قطاع كهرباء مدينة نجع حمادي، إجراء أعمال الصيانة بقرية بهجورة، وسوف يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي رقم (1) لقرية بهجورة، صباح غد السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذي.

قطع الكهرباء عن مغذي القمانة ومغذي الإصلاح الزراعي

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي القمانة ومغذي الإصلاح الزراعي صباح غد السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحًا وحتى الساعة السابعة صباحًا، والذي يغذي قرية الغربى بهجورة، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لمغذي القمانة.



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