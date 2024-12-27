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سقوط أمطار على الإسكندرية في نوة عيد الميلاد (صور)

سقوط أمطار على الإسكندرية
سقوط أمطار على الإسكندرية في نوة عيد الميلاد

شهدت محافظة الإسكندرية، منذ قليل، سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شرق ووسط المحافظة، وسط غيوم ورياح خفيفة وموجة من الصقيع على باقي المدينة.

 ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ لمواجهة تداعيات نوة عيد الميلاد التي تضرب المحافظة منذ مساء أمس. 

تساقط الأمطار بالإسكندرية 

وعقب تساقط الأمطار، انتشرت سيارات الصرف الصحي بالتعاون والتنسيق مع أحياء المحافظة وتم رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات فى كافة الميادين لرفع أي تراكمات للأمطار.

كما أجرى اللواء "محمود نافع"، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل خلال نوة عيد الميلاد، متفقدًا تمركزات سيارات والمعدات الشركة بمناطق "وسط، شرق، المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ للتأكد من جاهزيتها وتفقد محطات منطقتي "المنتزه أول، والمنتزه ثان"؛ وذلك استعدادًا لهطول الأمطار على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية، وذلك طبقًا  لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

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