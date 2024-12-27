الجمعة 27 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

جامعة القاهرة تستقبل وزير الشباب الإماراتي ووفدا من رواد الفضاء

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة ووفد من رواد الفضاء، فيتو

استقبل الدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، الدكتور سلطان النيادي وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الإمارات، يرافقه رواد الفضاء هزاع المنصوري، مدير مكتب رواد الفضاء بمركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، ونورا المطروشي.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور محمد سامي، بالدكتور سلطان النيادي ورواد الفضاء، مشيدًا بالعلاقات الإماراتية المصرية والتي تعد نموذجًا يحتذى به في العمل العربي المشترك، وأعرب عن  فخره بزيارتهم لمصر وجامعة القاهرة.

وقدم سامي عرضا تفصيليا عن تاريخ جامعة القاهرة وعدد الكليات والتخصصات بالجامعة وعدد الطلاب.

وعرض سلطان النيادي خلال لقائه مع عدد من طلاب جامعة القاهرة وعدد من الأساتذة والباحثين تفاصيل مهمته للفضاء والتي تعد أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، وتحدث أيضا عن رحلة سيره بالفضاء والتي امتدّت لـ ٧ ساعات ودقيقة واحدة، وعن التحديات التي واجهها خلال مهمته، مؤكدا على أهمية العلوم والتكنولوجيا في بناء مستقبل الأمم وأن العمل الجاد والتخطيط يمكنان من تحقيق المستحيل.


فيما قدم رواد الفضاء عرضا وافيا لكيفية تدريب رواد الفضاء  من خلال خوض تجارب وتدريبات تستمر لفترات طويلة، وحث رواد الفضاء الشباب المصري على دراسة علوم الفضاء حتى يكون هناك رائد فضاء مصري خلال الفترة القادمة.

وفي نهاية اللقاء أهدى الدكتور محمد سامي درع الجامعة للوفد الإماراتي.

فيما أهدى سلطان النيادي صورة تذكارية لرئيس جامعة القاهرة تضم شعارات رواد الفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء.

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رئيس جامعة القاهرة الإمارات رواد الفضاء هزاع المنصوري العلاقات الإماراتية المصرية

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