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إعلام القاهرة تنظم ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القادرون باختلاف

ورشة تدريبية حول
ورشة تدريبية حول طرق التعامل مع القادرون باختلاف
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 نظمت وحدة التواصل ودعم الطلبة القادرين باختلاف في كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورشة تدريبية لعدد من أعضاء الجهاز الإداري، استهدفت التعريف بكيفية التواصل الفعّال مع الطلاب “القادرون باختلاف” في الامتحانات.

وحضر الورشة الدكتورة ثريا أحمد البدوي عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة نرمين الصابر مديرة الوحدة، وحاضرت بها الدكتورة هند الحسيني المستشار النفسي للوحدة، والدكتورة فاتن رشاد مستشار مهارات التواصل بها.

وجدير بالذكر أن حضور الورشة شرطًا أساسيًا للسماح للإداريين بمرافقة الطلاب القادرون باختلاف في الامتحانات.

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جامعة القاهرة كلية الإعلام كلية الإعلام جامعة القاهرة إعلام القاهرة القادرون باختلاف

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