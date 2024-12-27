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رياضة

ضربة موجعة لـ برشلونة بشأن تسجيل داني أولمو

داني أولمو، فيتو
داني أولمو، فيتو

 فشل نادي برشلونة الإسباني في تسجيل لاعبه داني أولمو في مسابقة الدوري الإسباني الممتاز حتى نهاية الموسم، وذلك قبل انطلاق الدور الثاني من عمر الليجا.

وكان داني أولمو قد أنضم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من فريق لايبزيج الألماني.

ويمتلك اللاعب الدولي الإسباني عقدًا مع نادي برشلونة لمدة 6 مواسم،  ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2030.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إن رئيس المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة القاضي إجناسيو فرنانديز دي سينيسبليدا رفض منح الإجراء الاحترازي لنادي برشلونة حتى يتمكن من تسجيل صانع ألعاب النادي الكتالوني في الدوري الإسباني حتى نهاية الموسم.

 

وأضافت الصحيفة أن القاضي أصدر الأمر علنًا اليوم الجمعة ولم يمنح الإجراء الاحترازي لتسجيل صانع ألعاب برشلونة، حيث سيقدم نادي برشلونة، يوم الاثنين المقبل 30 ديسمبر، دعوى قضائية جديدة ضد رابطة الدوري الإسباني في المحكمة الابتدائية.

وأكملت أن الحجة التي سيطرحها برشلونة هي أن جميع قواعد التسجيل غير صالحة لأنها تنظمها منظمة يعتبرونها غير مختصة، مثل اللجنة المفوضة من الدوري الإسباني، وسيكون هناك موعد نهائي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر الجاري لتسجيل أولمو في المسابقة.

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برشلونة الدوري الإسباني الإسباني داني أولمو

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