تفاصيل مقتل شاب بالسلام.. المجني عليه تصدى للمتهم لمنعه من تعاطي المخدرات في مدخل منزله.. والجيران: الضحية واجه تهديدات سابقة من الجاني (فيديو وصور)

في ليلة غير عادية مرت على مدينة السلام وبالتحديد مدينة النهضة، كان "محمد حسن"، الملقب بـ "كوارشي"، يقف وسط أهله وأحبائه لتلقي واجب العزاء في نجل عمه بذات المنطقة شرق القاهرة.

وبينما “كوارشي” يجلس في عزاء نجل عمه يستعيد ذكرياته، ليقطع حبل ذكرياته وأفكاره طفل صغير قلب كل شيء رأسًا على عقب “يا عم كوارشي، في ناس بتشرب مخدرات في مدخل البيت”.. كلمات كانت كافية لتعيد الصراع القديم بين “محمد” وأحد أبناء المنطقة والمعروف بـ “بتاع مشاكل”، صراع حول كرامة العائلة واحترام حرمة المنزل انتهى بـ4 طعنات في جسد “محمد”، ليُسدل الستار على حياة رجل دافع حتى آخر لحظة عن شرف بيته ومبادئه.

“محمد”، الذي كان قد منع المتهم أكثر من مرة من تعاطي المخدرات في مدخل العقار، واجه تهديدًا صريحًا من الجاني قائلًا: "مش هسيبك وهزعلك"، ومع ذلك، لم يتراجع عن موقفه، وظل صامدًا حتى اللحظة التي باغته فيها المتهم بسلاح أبيض، لينهي حياته بطريقة مأساوية، تاركًا الحي في صدمة عميقة.

الجيران تتحدث لفيتو

الشاب البالغ من العمر 37 عامًا، كان رجلًا عُرف بصلابته وحرصه على كرامة عائلته، امتلك ورشة صغيرة لخراطة السيارات في منطقة النهضة، وكان الجميع يعرفه بلقب “كوارشي”، وفي يوم الحادث، كان يستقبل المعزين عندما اقترب منه طفل صغير لينقل إليه خبرًا أثار غضبه: “أحمد م جايب صحبته وبيشربوا مخدرات في مدخل العقار”.

بدون تفكير، ترك “محمد” العزاء وتوجه إلى مدخل المنزل، حيث واجه المتهم، نقاش حاد تطور إلى مشاجرة، انتهى بوقوع محمد على الأرض بعد أن باغته المتهم بـ 4 طعنات متتالية، والذي استغل غفلة الجميع وباغته بسلاح أبيض كان يخفيه بين طيات ملابسه.

سكان منطقة النهضة، الذين اعتادوا على رؤية "محمد" كحارس لكرامة العائلة، لم يستطيعوا تصديق ما حدث، أحد الجيران قال: “كان الوحيد اللي عنده الجرأة يمنع "أحمد م" من دخول العقار، كان بيحافظ على البيت وعلى عيلته”.

في تلك الليلة، لم يكن الحي حزينًا فقط لفقدان “كوارشي”، بل كان غاضبًا لأن الشخص الذي وقف في وجه الفوضى رحل بهذه الطريقة المؤلمة.

مراد حسن، شقيق المجني عليه، روى التفاصيل بحزن بالغ: “أخويا كان واقف في العزاء لما جاله طفل صغير وقاله إن “أحمد م” جوه العقار، طلب مني مفتاح الموتوسيكل وقال: ”استناني شوية، بعدها بربع ساعة، جالي اتصال يقولي: الحق، أخوك متقطع قدام البيت، لما رحت لقيته غرقان في دمه"".

وتابع: “أخويا الوحيد اللي قدر يقف قدام “أحمد م”، الناس كلها كانت خايفة منه، لكن محمد كان راجل وما بيخافش، مات وهو بيحمي بيته”.

بمجرد وقوع الحادث، تلقت وحدة مباحث قسم شرطة ثان السلام بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل أمام أحد العقارات في دائرة القسم، انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين أن الشاب محمد حسن قُتل بعد تلقيه أربع طعنات في جسده أثناء محاولته منع المتهم من تعاطي المخدرات في مدخل العقار.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم وبحيازته السلاح المستخدم في الجريمة. وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرّحت بدفن الجثمان بعد الانتهاء من التشريح.

جنازة محمد حسن لم تكن مجرد وداع لرجل رحل في أوج عطائه، بل كانت مشهدًا مؤثرًا يُجسد احترام الحي بأكمله له، رجال ونساء وأطفال شاركوا في توديع “كوارشي”، الرجل الذي دافع عن مبادئه حتى اللحظة الأخيرة.

شقيقه مراد لم يتمالك دموعه وهو يروي ما حدث: «محمد ما كانش مجرد أخ، كان سندنا كلنا، مفيش حد في المنطقة كان يقدر يقوله كلمة غلط، كان بيخاف على بيته وعيلته، وأنا كنت دايمًا أقول له خلي بالك، لكنه كان دايمًا يقول: الحق لازم يتقال».

تحريات رجال الشرطة كشفت الكثير عن خلفيات الحادث، “محمد” كان قد تدخل في مرات سابقة لمنع المتهم من دخول العقار لتعاطي المخدرات، مما أثار غضب الأخير، الذي توعده أكثر من مرة بالانتقام.

وفي يوم الحادث، بعد أن أبلغ الطفل محمد بوجود المتهم في مدخل العقار، حاول التدخل كعادته لمنع هذا المشهد الذي اعتبره إهانة لبيته وعائلته. لكن المتهم، الذي كان يحمل سلاحًا أبيض، لم يتردد في تنفيذ وعيده، وسدد لمحمد 4 طعنات قاتلة في مناطق متفرقة من جسده.

بمجرد وصول البلاغ، تحرك رجال الأمن وألقوا القبض على المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة أمام النيابة العامة التي قررت حبسه احتياطيًّا.

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