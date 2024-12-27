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خارج الحدود

وزير مالية كوريا الجنوبية يتولى الرئاسة بالإنابة بعد تنحي هان داك سو

وزير مالية كوريا
وزير مالية كوريا الجنوبية يتولى الرئاسة بالإنابة

 تولى وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي سانغ-موك، الرئاسة بالإنابة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

وأعلن القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية هان داك سو، أنه يحترم قرار البرلمان بعزله، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل.

 

تنحي القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية

 وأكد القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، أنه تنحى لتجنب المزيد من الفوضى.

وصوّت البرلمان الكوري الجنوبي بالأغلبية على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو في خطوة تصعيدية في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

 

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز بأن الشرطة الكورية الجنوبية داهمت منزل الرئيس يون سوك يول في إطار التحقيقات، حيث جرى تأمين لقطات من كاميرات المراقبة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ستعقد محاكمة سريعة للرئيس الموقوف حاليًا عن العمل.

وأضافت رويترز أن البرلمان الكوري الجنوبي يعقد جلسة للتصويت على اقتراح عزل الرئيس المؤقت هان، في وقت تواجه فيه الحكومة توترات سياسية شديدة.

وكانت كوريا الجنوبية دخلت في أزمة سياسية منذ إعلان الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.

وعلى إثر هذا الإعلان، قام البرلمان بعزل يون من منصبه في 14 ديسمبر، لكن استكمال عملية المساءلة يتطلب حكمًا من المحكمة الدستورية بتأييد هذا القرار.

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تنحي هان داك سو وزير مالية كوريا الجنوبية الرئاسة البرلمان كوريا الجنوبية
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