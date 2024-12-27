البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت لتورطه في فرض الأحكام العرفية

اجتمع برلمان كوريا الجنوبية لعزل الرئيس المؤقت هان داك سو خلال جلسة عقدها اليوم الجمعة.

وجرى التصويت بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لعزل هان داك سو بسبب اتهامات تتعلق بتورطه في مساعدة المسؤولين لفرض الأحكام العرفية.

التنحي لتجنب الفوضى

وعزل النواب في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، رئيس البلاد المؤقت هان داك سو، معتبرين أنه "شارك بنشاط في التمرد"، بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من ديسمبر الجاري.

وقال رئيس الجمعية الوطنية وو ون شيك: "أعلن أن مذكرة عزل رئيس الوزراء هان داك سو قد أقرت. ومن أصل 192 نائبا شاركوا في التصويت، أيد 192 مذكرة العزل".

وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس المؤقت أنه سيتنحى لتجنب المزيد من الفوضى.

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