نجم يوفنتوس على رادار نابولي لتدعيم دفاعه فى الميركاتو الشتوي

وضع نادي نابولي، البرازيلي دانيلو لاعب يوفنتوس، على رأس أهدافه لتعزيز خط الدفاع في الميركاتو الشتوي المقبل.

وقالت سكاي سبورتس إن كونتي طلب ضم مدافع جديد لصفوف نابولي، بعد إصابة لاعبه أليساندرو بونجورنو، وقد يلجأ لعقد صفقة تبادلية لضمه، بانتقال راسبادوري لصفوف يوفنتوس.

كونتي يحقق رقمًا قياسيًّا في الدوري الإيطالي

ومن ناحية أخرى قالت شبكة أوبتا للإحصائيات: "في 71% من المواسم التي لعبها كونتي كمدرب في الدوري الإيطالي (5 من 7 مواسم) جمع كونتي 35 نقطة في أول 16 مباراة له بالموسم".

وأضافت: "يعد ذلك رقمًا قياسيًّا فريدًا من حيث النسبة المئوية لمدرب في بطولة الدوري".

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