تُعد المواد الإحيائية أحد العناصر الأساسية التي يستخدمها العلماء في دراساتهم وأبحاثهم المتعلقة بالصحة، والزراعة، والبيئة، والطاقة الحيوية، والطب الشرعي، والعديد من المجالات الحيوية الأخرى.

وبسبب طبيعتها الحساسة والخطيرة في بعض الأحيان، استدعى الأمر وضع ضوابط صارمة لنقل هذه المواد لضمان سلامة الأفراد والبيئة على حد سواء، وحدد القانون المصري مجموعة من القواعد والإجراءات الخاصة بنقل المواد الإحيائية سواء داخل الحدود الوطنية أو خارجها.

ما هي المواد الإحيائية؟

المواد الإحيائية تشير إلى الكائنات الحية أو المواد التي تحتوي على مواد جينية، سواء كانت حيوانات، نباتات، أو حتى ميكروبات وتشمل أيضًا الأنسجة البشرية، والخلايا الجذعية، والدم، والمواد الوراثية المأخوذة من الكائنات الحية، وهذه المواد تكتسب أهمية كبيرة في مجالات متعددة مثل البحوث الطبية والعلوم البيئية، مما يجعل عملية نقلها أمرًا بالغ الأهمية، ويستلزم قانونًا تنظيمًا محكمًا لتفادي المخاطر.

نقل المواد الإحيائية

في مصر، يعتبر قانون البيئة المصري من أبرز القوانين التي تضبط هذا النوع من العمليات، حيث يحدد الإجراءات اللازمة لنقل المواد الإحيائية بطريقة آمنة.

وصدِر قانون رقم 9 لسنة 2009 بشأن البيئة، والذي يتضمن مواد خاصة تتعلق بنقل المواد الإحيائية، سواء كانت في شكل كائنات حية أو غير حية ويلزم القانون جميع الجهات المعنية بضرورة اتباع إجراءات صارمة للحفاظ على سلامة البيئة وصحة المواطنين.

تراخيص المواد الأحيائية

قبل أن يتم نقل أي مادة إحيائية، يجب على الجهة المرسلة الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة مثل وزارة البيئة أو هيئة الطاقة الذرية أو وزارة الصحة حسب نوع المادة الإحيائية المنقولة. يتم منح هذه التصاريح بعد فحص جميع الوثائق والشهادات الطبية أو البيئية التي تثبت سلامة المادة.

الرقابة على عمليات نقل المواد الإحيائية

تخضع عمليات نقل المواد الإحيائية لرقابة مشددة، حيث يجب أن يتم نقل هذه المواد في ظروف خاصة تحافظ على سلامتها. يشمل ذلك استخدام وسائل نقل معزولة وآمنة لضمان عدم تعرض المواد لأي تلوث بيئي أو مخاطر صحية، كما يلتزم القائمون على النقل بإبلاغ السلطات عن أي حادث يتسبب في تلوث أو انبعاث مواد ضارة أثناء عملية النقل.

وتتضمن ضوابط نقل المواد الإحيائية في القانون المصري التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، مثل بروتوكول قرطاجنة بشأن السلامة الحيوية، الذي يهدف إلى حماية التنوع البيولوجي في الدول الموقعة عليه، ومصر هي إحدى الدول الموقعة على هذا البروتوكول، مما يفرض عليها التزامًا صارمًا عند نقل الكائنات الحية أو المواد الوراثية عبر حدودها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.