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رياضة

ريال مدريد يغير اسم ملعبه سانتياجو برنابيو

سانتياجو برنابيو
سانتياجو برنابيو

قرر نادي ريال مدريد تغيير اسم ملعبه “سانتياجو برنابيو”، حيث أكدت تقارير صحفية، أن معقل المرينجي التاريخي، سيحمل اسمًا آخر خلال الفترة القادمة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر تغيير اسم ملعب سانتياجو برنابيو إلى “البرنابيو”، مؤكدةً أن الغرض من هذا التغيير هو تسويقي بحت.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين جماهير ريال مدريد، فالبعض يراها خطوة ضرورية لتعزيز مكانة النادي على المستوى العالمي، بينما يعتقد البعض الآخر أن القرار قد يضعف من الارتباط العاطفي لجماهير الفريق بالملعب الذي يحمل اسم رئيسه التاريخي.

ويعتبر ملعب “سانتياجو برنابيو” واحدًا من أشهر الملاعب في العالم، وقد تم افتتاحه عام 1947، وتمت تسميته على اسم رئيس النادي السابق سانتياجو برنابيو، الذي كان له دور كبير في تطوير الفريق وتحقيق إنجازات هامة تحت قيادته.

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