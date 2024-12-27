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غدا، قطع الكهرباء عن 20 منطقة بنجع حمادي في قنا

قطع الكهرباء، فيتو
قطع الكهرباء، فيتو

​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا إجراء أعمال الصيانة على محولات كهرباء 66 ك بهجورة.
 

مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأكدت في بيان لها أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى غدًا السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة  صباحا حتى الساعة الثامنة  صباحًا.

وأوضحت أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي بها هي: “التأمينات والمعاشات، رعاية الطفل، الصاغة القديمة، مجلس نجع حمادى القديم ، مدرسة النقراشى، شارع التحرير من الوحدة المحلية القديمة حتى السلخانة، مدرسة الإعدادية بنات،مطحن ناصر،  الأمن الغذائى، خلف بنك القاهرة، المجتمع الجديد، الراهبات،مدرسة التجارة، الوعي الإسلامي، مدرسة المشتركة،  المحكمة، شارع 15 مايو،  شارع 30 مارس، الشونة، المدرسة الثانوية الصناعية”.

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الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا قنا محافظة قنا مدينة نجع حمادي

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