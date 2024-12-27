غدا، قطع الكهرباء عن 20 منطقة بنجع حمادي في قنا

​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا إجراء أعمال الصيانة على محولات كهرباء 66 ك بهجورة.



مناطق قطع الكهرباء بقنا

وأكدت في بيان لها أنه سوف يتم فصل التيار الكهربى غدًا السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة الثامنة صباحًا.

وأوضحت أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي بها هي: “التأمينات والمعاشات، رعاية الطفل، الصاغة القديمة، مجلس نجع حمادى القديم ، مدرسة النقراشى، شارع التحرير من الوحدة المحلية القديمة حتى السلخانة، مدرسة الإعدادية بنات،مطحن ناصر، الأمن الغذائى، خلف بنك القاهرة، المجتمع الجديد، الراهبات،مدرسة التجارة، الوعي الإسلامي، مدرسة المشتركة، المحكمة، شارع 15 مايو، شارع 30 مارس، الشونة، المدرسة الثانوية الصناعية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.