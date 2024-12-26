تنفيذ 12 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة في قنا

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب مدينة قنا اليوم الخميس برئاسة ياسر حمادى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة وأحمد سلمى نائب رئيس المركز واحمد البتيتى رئيس قرية طوخ بتنفيذ ١٢ حالة تعدى على أراضي أملاك دولة على بمساحة ٢٥٦٤.

التصدي لكافة حالات التعدي بقنا

أهابت الوحدة المحلية بالمواطنين عدم ارتكاب أي من تلك المخالفات حتى لا يتعرض المواطن المخالف للمساءلة القانونية.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بضرورة التصدي لكافة حالات التعدى على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحالات البناء بدون ترخيص.

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