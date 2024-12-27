الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 -12- 2024 في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد  والوجه البحري، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 - 12 - 2024

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد وانخفاض الرؤية في مطروح


طقس اليوم في الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد، يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض في قيم درجات الحرارة اليوم الجمعة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية.


وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 17

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 18

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنها: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى  17

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 18

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 17

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 17

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 15

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 00  ودرجة الحرارة العظمى 12

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 17

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى  20

السويس: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 19

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 05 ودرجة الحرارة العظمى 17

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  05 ودرجة الحرارة العظمى 17

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 04 ودرجة الحرارة العظمى 18

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 03  ودرجة الحرارة العظمى 17

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  05 ودرجة الحرارة العظمى 19

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 20

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 08 ودرجة الحرارة العظمى 21


كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت في الصباح الباكر وليلًا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم حالة الطقس ودرجات الحرارة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 27 - 12 - 2024

درجات الحرارة غدا الجمعة 27 -12 -2024 في مصر

تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية على 3 شواطئ

من 4:3 درجات مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 27-12-2024

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد وانخفاض الرؤية في مطروح

ads

الأكثر قراءة

المعاينة الأولية تكشف سبب حريق شقة المنيب ومفاجأة عن طريقة وفاة الضحايا

انخفاض جديد بالحرارة وأمطار رعدية ورياح، تحذير شديد من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بعد زلزال أمس والفشل في إدارته، خبير يحدد موعدا محتملا لانفجار سد النهضة الإثيوبي

تفاعل النجوم مع جريمة مقتل الإعلامية عبير رحال على يد زوجها بالمحكمة (صور)

وشهد شاهد من أهلها، نجم الأهلي يخالف خبراء التحكيم ويكشف موقفه في ضربة جزاء المصري

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف صلاح أمام ليستر سيتي

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، البسلة بـ 22 جنيها وانخفاض الجزر والطماطم

درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 -12- 2024 في مصر

منوعات

المزيد

جريئة وتتجاوز الحدود التقليدية، ملابس من الفقاعات البلاستيكية للاحتفال برأس السنة (فيديو)

بعد كارثة جونسون آند جونسون، قواعد جديدة لاختبار مستحضرات التجميل في أمريكا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية