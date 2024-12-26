الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية على 3 شواطئ

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية غدا على شواطئ "رفح، بورسعيد، العريش"، حيث يصل ارتفاع الأمواج من 2:3 متر،كما تصل سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض فى قيم درجات الحرارة غدا الجمعة بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والسواحل الشمالية وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس غدا الجمعة 27-12-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد وانخفاض الرؤية في مطروح

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس نهارا، حيث يسود طقس بارد على شمال البلاد والوجه البحرى، وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط معتدل إلى مضطرب ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 2 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد إلى أن حالة البحر الأحمر  تكون خفيف إلى معتدل ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5:2 متر.

نصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية 

كما وجهت الدكتورة إيمان شاكر، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين لمواجهة التقلبات الجوية، حيث نصحت بارتداء الملابس الشتوية وارتداء جاكت فى الصباح الباكر وليلا خاصة لكبار السن والأطفال.

كما نصحت بالابتعاد عن الأشجار والبلكونات المتهالكة وعدم الوقوف أسفل اللوحات المعدنية أثناء هطول الأمطار

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 17

درجة الحرارة الصغرى:  10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 04

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:07

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى على كافة الأنحاء خلال الفترة القادمة.

حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى عشر درجات مئوية بينما شمال الصعيد من المتوقع أن لا يتجاوز  الأربع درجات مئوية.


ويسود بذلك طقس شديد البرود ليلًا وفى الصباح الباكر لذلك يفضل ارتداء الملابس الثقيلة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطراب حركة الملاحة البحرية الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 27-12-2024

الأرصاد: غطاء سحابي على شمال البلاد وانخفاض الرؤية في مطروح

تحذير من الأمطار والرياح المثيرة للرمال على هذه المناطق اليوم

القاهرة 10 والصعيد 4 ليلا، درجات الحرارة اليوم الخميس 26 -12- 2024 في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 26 - 12 -2024

طقس الغد، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 -12- 2024

الأرصاد تحذر من انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتنصح بالملابس الثقيلة
ads

الأكثر قراءة

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

أستاذ اقتصاد يكشف مفاجأة بشأن المتحكم في سعر صرف الدولار(فيديو)

من ركلة حرة، يحيى عطية الله يسجل هدف الأهلي الأول في شباك المصري

بسبب قضية خلع، مقتل إعلامية لبنانية بالرصاص أمام محكمة الأسرة (فيديو)

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

البنك المركزي: معدلات التضخم تتجاوز المستويات المستهدفة ومعدل النمو مستقر

رئيس الوزراء: إجراءات لضبط أسعار 7 سلع استراتيجية والتعامل بحزم مع أي زيادة غير مبررة

نقل دقدق مطرب المهرجانات من ألمانيا لمصر بعد إصابته بالسرطان

منوعات

المزيد

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

أبرزهم البوري والجمبري، انخفاض 5 أنواع أسماك في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 سيارات بالعالم في عام 2024 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

أسماء سورة الذاريات وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية