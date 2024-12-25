زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الأرجنتين

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر الأرجنتين ليل الثلاثاء، الأربعاء، على ما أفاد المعهد الأمريكي لرصد الزلازل.

وذكر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل أن مركز الزلزال كان في مدينة تينوجاستا غرب مقاطعة كاتاماركا، وعلى عمق 138 كيلومترا من سطح الأرض.

ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث خسائر بشرية أو مادية.

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