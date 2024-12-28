السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

تفسير حلم الشموع
تفسير حلم الشموع في المنام

تفسير حلم الشموع في المنام، بشكل عام، الشموع ترمز إلى النور والهداية، وقد تكون دلالة على الأمل والتفاؤل. إذا رأى الشخص شموعًا مضاءة في منامه، فهذا قد يشير إلى تحقيق أمنياته أو اقتراب الفرج من مشكلة يعاني منها.

 أما إذا كانت الشموع مطفأة، فقد يرمز ذلك إلى شعور بالحزن أو فقدان الأمل في أمر معين.

 وفي حال كانت الشموع تذوب، فقد يدل ذلك على مرور الوقت وضياع الفرص أو الجهد المبذول في موضوع ما والشموع في المنام قد ترمز إلى المناسبات السعيدة، مثل الزواج أو النجاح، خاصة إذا كانت تُستخدم في أجواء احتفالية. أما إذا كان الحلم يتضمن إشعال الشموع، فقد يكون دلالة على السعي للتغلب على الصعوبات أو البحث عن حلول لمشاكل قائمة.

 

تفسير حلم الشموع في المنام 

 يحمل العديد من الدلالات والمعاني الإيجابية والسلبية حسب سياق الرؤية وتفاصيلها:

تدل رؤية الشموع المضيئة في المنام على الخير والنور والهداية. إذا رأى الشخص شمعة مضيئة، فهذا يشير إلى رزق أو عمر طويل أو مناسبة سعيدة قادمة.

إذا كانت الشموع باللون الذهبي أو الفضي، فهي علامة على الرزق والمال، وقد تشير إلى تحقيق مكاسب مادية أو نجاحات كبيرة.

رؤية الشمعة المطفأة قد تدل على الحزن أو فقدان الأمل في أمر ما. وإذا كان الشخص هو من يقوم بإطفاء الشمعة، فقد يكون ذلك رمزًا لفقدان فرصة أو الدخول في مرحلة من الصعوبات.

إذا أُعطي الشخص شمعة مضيئة من أحد الأصدقاء أو الأقارب، فهذا يدل على المحبة والمكانة التي يحملها له ذلك الشخص. أما إذا كان الحالم هو من يهدي شمعة مضيئة، فهذا يعكس طيب أخلاقه وكرمه وعطائه.

إذا رأى الحالم أنه يعطي شمعة لأمه، فإن كانت الأم على قيد الحياة فهذا يدل على المحبة والود المتبادل بينهما. أما إذا كانت متوفاة، فالرؤية تشير إلى حاجتها للدعاء والصدقة.

 شراء الشموع البيضاء في المنام يعد إشارة إلى بداية جديدة، سواء كانت في العمل أو العلاقات الاجتماعية. كما أنها قد تكون دلالة على التعرف على شخص جديد أو حدوث أمر يسبب السعادة للحالم. إذا رأى الشخص نفسه يحمل شمعة مطفأة، فقد يدل ذلك على تحمل أعباء ومشاكل مؤقتة ستنتهي قريبًا. أما حمل شمعة مضيئة وإطفاؤها، فقد يشير إلى التعثر في الدراسة أو فقدان فرصة معينة.

تفسير حلم الشموع في منام الحامل 

وإذا رأت الحامل في المنام شمعة مشتعلة دل ذلك  على شهور حملها وذلك على حسب مقدار كمية الشموع وكذلك يدل على أنها سوف تلد صبيًا، وإذا رأت شمعة غير مشتعلة دل ذلك على أنها ستلد فتاة، وأما إذا رأت أنها تقوم بأشعال شمعة فهذا يدل على يسر عملية الولادة.

تفسير حلم الشموع في منام المتزوجة 

وإذا رأت المتزوجة الشموع في المنام دل ذلك على الاستقرار والراحة النفسية،كما أن الشمعة الواحدة دلالة على أمنية أو رغبه تتحقق لها، وأخبار سارة، أما اذا رأت انها تحتفل بعيد ميلادها أو ميلاد زوجها أو أحد أبنائها ورؤية وضع الشموع على التورته وأشعلها ثم إطفائها دل على السعادة في حياتها بقدر عدد الشموع.

 

تفسير حلم الشموع في منام العزباء

وإذا رأت العزباء في المنام كأنها تقوم بإطفاء الشمعة دل ذلك  على المتاعب التي تتعرض لها أو مشاكل تعرقل تحقيقها أمانيها سواء على المستوى العملى أوالعاطفي.

أما من يري إطفاء الشموع فى المنام فهو بشارة بالخير وزوال للمتاعب والهموم وذلك إذا كان إطفاء الشموع فى حفلات أو مناسبات سعيدة. 

والشمعدان هو الشىء الذى يستخدم فى حمل الشموع به، وتعد رؤية الشمعدان فى الحلم دلالة على الحظ السار والسعيد وذلك في رؤية الشمعدان المصنوع من فضة أو المصنوع من فخار، وغير محمود رؤية الشمعدان الذهبى أو النحاسى حيث ينذر بسوء الحظ أو زوال للمال والله أعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفسير حلم الشموع فى المنام تفسير حلم الشموع فى منام الحامل تفسير حلم الشموع فى منام المتزوجة تفسير حلم الشموع فى منام العزباء تفسير الاحلام

مواد متعلقة

تفسير رؤية التفاح الأحمر في المنام وعلاقته بالترقية بالعمل وزيادة المال

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بتدهور الوضع المادي

تفسير حلم ضرب البرص في المنام وعلاقته بالتغلب على الأعداء

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بوجود خلافات زوجية

تفسير حلم الضرب في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبًا

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالحصول على ثروة مالية

تفسير رؤية الإمام علي في المنام وعلاقتها بقرب الانتصار على الأعداء

تفسير حلم ترك العمل في المنام وعلاقته بالخوف من المجهول
ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الكهرباء تكشف أسباب استبدال العدادات القديمة بأخرى مسبقة الدفع

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد، مواعيد مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري

الصغرى تصل لـ صفر، درجات الحرارة اليوم السبت 28 -12- 2024 في مصر

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، الفاصوليا تبدأ من 5 جنيهات وانخفاض جديد في البطاطس

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الذهب بالصاغة اليوم السبت، المعدن الأصفر وصل لكام؟ (تحديث لحظي)

منوعات

المزيد

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

من رومانسية لشخص آخر، رد فعل غير متوقع من جورجينا لحظة فوز رونالدو بجلوب سوكر (فيديو)

دراسة تكشف سر تعرض سكان العالم لـ6 أسابيع إضافية من الحرارة الخطرة في 2024

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 27-12-2024

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية