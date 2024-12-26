ليفربول يتقدم على ليستر سيتي 2-1 بعد مرور 60 دقيقة

تقدم فريق ليفربول، على ليستر سيتي 2-1 بعد مرور 60 دقيقة من المباراة المقامة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز في جولة البوكسينج داي.

وأحرز كورتيس جونز هدف الريدز بالدقيقة 49 من عمر المباراة.

وكان جوردان أيو، سجل هدف التقدم لصالح ليستر سيتي في شباك فريق ليفربول، في الدقيقة 6 ثم تعادل ليفربول عن طريق جودي جاكبو في الدقيقة 1+45 من أحداث الشوط الأول.

تشكيل ليفربول ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

ويقود المحترف المصري محمد صلاح هجوم فريق ليفربول أمام ليستر سيتي، وجاء تشكيل الريدز كالتالي:



حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبيرتسون- فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - كودي جاكبو.



بدلاء ليفربول أمام ليستر سيتي

كيليهر، واتارو اندو، لويس دياز، دومينيك سوبوسلاي، كييزا، هارفي إليوت، جوتا، كوانساه، تسيميكاس.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة ويمتلك مباراة مؤجلة، ويتواجد ليستر سيتي في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة سارة لجماهير ليفربول الإنجليزي بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح نجم الريدز.

عقد صلاح مع ليفربول

وينتهي عقد صلاح “32 عامًا” مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، بعد ثماني سنوات قضاها داخل قلعة أنفيلد.

وتحدث صلاح في أكثر من مناسبة خلال الموسم الجاري، ليعرب عن خيبة أمله فيما يخص تجديد عقده وأنه لم يحصل على أي عرض للاستمرار في النادي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول توصل لاتفاق مع صلاح على استمراره بعقد جديد لمدة موسمين.



عقد الـ 3 سنوات

وكشف خوسيه فيليكس دياز بصحيفة «ماركا» الإسبانية أن محمد صلاح يستعد لتوقيع عقدا ضخما مع ليفربول.

وأضاف دياز أن صلاح سيوقع عقدا لتجديد عقده مع ليفربول لمدة 3 سنوات، وهو الخبر الذي سيسعد جماهير ليفربول والتي تترقب مستقبل صلاح.

وتابعت الصحيفة أن صلاح سيجدد عقده حتى صيف عام 2028، ليستمر أسطورة الريدز داخل قلعة أنفيلد واضعًا حدًّا للأنباء التي تتحدث عن رحيله بعد نهاية الموسم الجاري.

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