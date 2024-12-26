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تعليم سوهاج تكرم 35 موجهة ومعلمة برياض الأطفال

تكريم موجهات ومعلمات
تكريم موجهات ومعلمات رياض أطفال

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على الدور الهام لمعلمات مرحلة رياض الأطفال في تنشئة الطلاب تنشئة سليمة، مشيرًا إلى أهمية التكامل بين مختلف قطاعات التعليم بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لتنمية مهارات معلمات رياض الأطفال، خاصة من قبل الإدارات المدرسية لتوفير بيئة تعليمية متميزة.



جاء ذلك خلال حفل تكريم 35 موجهة ومعلمة برياض الأطفال، إلى جانب تكريم ثلاثة مديري مدارس متميزين من إدارات جهينة، المراغة، ساقلتة، ودار السلام التعليمية، بحضور سليمان بخيت، وكيل المديرية، وفاضل النحاس، مدير عام التعليم العام بالمديرية، وسماح محمد، موجه أول رياض الأطفال.



وخلال كلمته، أكد سليمان بخيت وكيل المديرية، أن مرحلة رياض الأطفال تعد اللبنة الأساسية في بناء شخصية الطالب، حيث يتم غرس القيم والمبادئ وتنمية المهارات الحياتية الأساسية التي تؤهلهم للنجاح في حياتهم التعليمية والاجتماعية. كما أشار إلى أن الاستثمار في مرحلة رياض الأطفال يُعد استثمارًا في المستقبل، ويعزز جودة العملية التعليمية.
 


وفي كلمته، أشاد فاضل النحاس مدير عام التعليم العام بالمديرية، بالجهود المتميزة لمعلمات رياض الأطفال، مشيرًا إلى أن دورهن يمتد إلى ما هو أبعد من التعليم الأكاديمي ليشمل الرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال. ووصفهن بـ"صانعات المستقبل" اللواتي يسهمن في بناء جيل قوي وواعٍ قادر على تحقيق النجاح ومواجهة التحديات.



وفي ختام الحفل، وجهت قيادات المديرية الشكر والتقدير للمعلمات والموجهين ومديري المدارس المكرمين، مشيدين بدورهم في الارتقاء بمرحلة رياض الأطفال وتحقيق التميز التعليمي في المحافظة.

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