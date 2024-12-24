متفوقا على ليفربول، آرسنال يحقق رقما غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي خلال 2024

واصل فريق آرسنال نتائجه اللافتة خارج ملعبه خلال الموسم الحالي ليحقق إحصائيات قياسية لم يسبق لأي ناد من الدوري الإنجليزي الممتاز أن سجلها.

رقم آرسنال التاريخي غير المسبوق

وفاز آرسنال في الجولة 17 من البريميرليج خارج أرضه بنتيجة (5 /1) على كريستال بالاس ليحقق الفوز بخمسة أهداف أو أكثر للمباراة السادسة في العام 2024، وهو رقم لم يسبق لأي ناد إنجليزي تحقيقه على مر التاريخ.

ووفقا لتقارير إحصائية، وقبل "البوكسينج داي" (boxing day)، (جولة نهاية رأس السنة في الدوري الإنجليزي)، تمكن آرسنال من تشديد الملاحقة على المتصدر ليفربول في صدارة الدوري، عندما اكتسح شباك ضيفه كريستال بالاس بنتيجة (5 / 1) في ملعب كريستال بالاس بفضل ثنائية جابرييل جيسوس بالإضافة إلى أهداف كاي هافيرتز وجابرييل مارتينيلي وديكلان رايس.

آرسنال يفوز بفارق 5 أهداف أو أكثر في 2024

وقبل تلك الخماسية، فاز فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 5 مرات خارج ملعبه "استاد الإمارات" في لندن، بنتيجة سجل فيها 5 أهداف أو أكثر بكل المسابقات في إنجاز لم يسبق تحقيقه في الكرة الإنجليزية في عام واحد.

وخلال الأشهر الأخيرة فاز آرسنال على وست هام (6 ـ 0) ثم (5 ـ 2) وعلى بيرنلي (5 /0) ثم شيفيلد يونايتد (6 /0) في البريميرلج وعلى سبورتنج لشبونة (5 ـ 1) في دوري أبطال أوروبا.

ترتيب آرسنال في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي

ويحتل آرسنال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بـ33 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر ليفربول، أما في دوري أبطال أوروبا فقد حقق رفاق بوكايو ساكا 4 انتصارات وتعادلا واحدا، وانهزموا في مباراة واحدة ليجمعوا 13 نقطة حتى الآن.

ويملك آرسنال رصيدا لافتا في عدد الأهداف حتى الآن في الدوري الإنجليزي إذ سجل لاعبوه 34 هدفا في 17 مباراة، نصفها خارج ملعبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.