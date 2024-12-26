محافظ الإسكندرية: استمرار أسواق اليوم الواحد بالأحياء

شهدت محافظة الإسكندرية إستمرار إقبال المواطنين على أسوق اليوم الواحد لبيع السلع الأساسية ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والخضروات بمختلف أحياء الإسكندرية

حيث أقيم السوق بنطاق حي شرق والعجمي على مدار يومي السبت والأحد، وذلك بمنطقة سموحة خلف محطة سيدي جابر موقف السوبر جيت القديم، وبالبيطاش بجوار مبني ديوان الحي .

ياتى ذلك فى إطار تكليفات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالمتابعة الأسبوعية لمبادرة أسواق اليوم الواحد والتي تقام على مدار أيام الأسبوع بكافة أحياء المحافظة.

كما أقيم السوق في نسخته الأسبوعية بنطاق حي غرب وحي منتزة أول على مدار يومي الأثنين والثلاثاء ، وذلك خلف نقطة الورديان نطاق حي غرب، و بميدان محمد نجيب نطاق حي منتزة.

وفي الإطار ذاته شهدت أحياء الجمرك والمنتزة ثانى إستمرار إقامة السوق على مدار يومي الأربعاء والخميس، وذلك بالمنشية بجراج الشهر العقاري خلف مكتب مرور التحرير، و بميدان المندرة بحري .

كما يستمر الخميس من كل أسبوع وبالتعاون مع الغرفة التجارية بالإسكندرية سوق المزارعين بنطاق حي وسط بجراج سينما أمير بمحطة الرمل.

وتهدف أسواق اليوم الواحد لتقليل حلقات التداول الوسيطة بين التجار والمستهلك ووصول المنتجات مباشرة الي المستهلك بأسعار مخفضة، من خلال العديد من منافذ البيع .

هذا بالإضافة الي استمرار تواجد سيارات خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات شركة مياة الشرب وتقديم خدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠مليون صحة لتقديم خدمات الكشف الطبي بالمجان على المواطنين في جميع الأسواق بنطاق أحياء المحافظة.

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