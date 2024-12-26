الخميس 26 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

اندلاع اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية وفلول بشار الأسد بحمص

اشتباكات في سوريا،
اشتباكات في سوريا، فيتو

أفادت وكالة سانا السورية، باندلاع اشتباكات بين إدارة العمليات العسكرية وفلول نظام بشار الأسد في قرية بلقسة بريف حمص، وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

إثارة الفتن الداخلية في سوريا

وكان وزير الإعلام السوري فى الحكومة المؤقتة، محمد العمر، صرح بإن هناك أيادي خفية تسعى لإثارة الفتن الداخلية، لافتًا إلى أن الفيديو المتداول عن حرق مزار ديني -الشيخ عبد الله الخصيبي- في حلب قديم، ولم تسجل حوادث مشابهة منذ سقوط النظام.

وزير الإعلام السوري يحذر من الفتنة الداخلية 

وشدد وزير الإعلام  لتلفزيون سوريا، على أن الحكومة تؤكد التزامها التام بحماية كل المواقع الدينية والتاريخية، وصونها من أي اعتداء باعتبارها إرثًا وطنيًا وإنسانيًا يجمع أبناء سوريا بمختلف أطيافه.

وأضاف وزير الإعلام السوري، محمد العمر، أن عهد التجاذبات الطائفية التي غذاها نظام بشار الأسد انتهى، مؤكدًا أن حفظ السلم الأهلي أولوية للحكومة الجديدة. 

ولفت إلى أن سوريا عاشت لمئات السنين بتنوع طوائفها وأعرقها وهي اليوم أكثر قوة واستعدادًا لترسيخ السلام والمحبة.

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وأضاف محمد العمر، أنه سيتم التعامل بحزم لضمان استقرار البلاد، محذرًا من حالات الثأر الفردي، مطالبًا أصحاب الحق ممن تعرضوا لظلم النظام السابق أن يلجأوا إلى القضاء لأخذ حقهم بالطريقة الشرعية.

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إدارة العمليات العسكرية بشار الأسد سوريا حمص قرية بلقسة ريف حمص

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