ضبط مركز تغذية علاجية يُديره أخصائي تمريض بقنا

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة قنا، حملة مكبرة للتفتيش على العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، لمراجعة الخدمات الطبية بها وتوافر الإشتراطات الصحية داخلها.

ووجه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا فريق العلاج الحر بقيادة الدكتور مصطفى فؤاد مدير الإدارة بمراجعة المراكز الطبية والعيادات الخاصة داخل مركز دشنا.

حيث تمكن الفريق الذي ضم كلًا من الدكتور خالد همام، دكتورة أميرة حمدان والدكتورة ريم حلبي، أعضاء فريق العلاج الحر بالمديرية من ضبط مركز تغذية علاجية يُديره أحد الأشخاص حاصل علي مهنة التمريض، وممارسته نشاط الكشف علي المواطنين وتقديم العلاج والجلسات العلاجية وممارسته دور الطبيب في مجال التغذية العلاجية بدون ترخيص.

جهاز حماية المستهلك بقنا

وأشار وكيل الوزارة أن الفريق بالإشتراك مع جهاز حماية المستهلك ضبط المركز وعمل محضر إثبات حالة بإنتحال صفة طبيب بشري وممارسته تلك الأعمال والتي من المقرر تنفيذها علي يد متخصصين من الأطباء البشريين.

وأضاف وكيل الوزارة أن الفريق قد قام بعمل محضر فرز وجرد للأدوية الغير مرخصة وغير مصرح بها كونها مجهولة المصدر داخل المركز والتي تم التحفظ عليها لحين فحصها من الجهات المعنية، بالإضافة إلي إستصدار قرار غلق وتوجيه المحضر لقسم الشرطة.

إدارة المنشآت الصحية بقنا

هذا واستمرت جولة فريق العلاج الحر داخل مركز دشنا بعمل محضر غلق لعيادة أسنان وعيادة علاج طبيعي تعملان بدون ترخيص بالإضافة إلي عمل إنذارات لعدد من المنشآت الطبية لوجود عدد من المخالفات داخلها.

مع إستمرار مديرية الشؤون الصحية بقنا في ضبط منافذ القطاع الصحي والتعامل بحزم مع المخالفات الصحية التي قد تصيب المواطنين والتأكد من إدارة المنشآت الصحية بصورة قانونية لضمان تقديم خدمة طبية متوافقة وقواعد القانون المنظم لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.