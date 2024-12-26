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قطع الكهرباء عن قريتين بالكامل في قنا السبت المقبل

قطع الكهرباء عن قريتين
قطع الكهرباء عن قريتين بالكامل فى قنا السبت المقبل

أعلن قطاع كهرباء مدينة نجع حمادي، إجراء أعمال الصيانة بقرية بهجورة، وسوف يتم فصل التيار الكهربائيى عن مغذى رقم (1) لقرية بهجورة، صباح يوم السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا،وذلك لاجراء اعمال الصيانة الدورية للمغذى.

قطع الكهرباء عن مغذى القمانة ومغذى الإصلاح الزراعى
كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى القمانة ومغذى الإصلاح الزراعى صباح يوم السبت الموافق 28-12-2024 من الساعة الرابعة صباحا وحتى الساعة السابعة صباحا، والذي يغذي قرية الغربى بهجورة، وذلك لاجراء اعمال الصيانة الدورية لمغذى القمانة.
ولذا لزم التنويه والتنبيه للمواطنين والقطاعات الخدمية والحكومية بهذه القرى.

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قرية بهجورة مدينة نجع حمادي قنا نجع حمادي فصل التيار الكهربائي

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