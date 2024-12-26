في ذكرى رحيله، "مصر قرآن كريم" تذيع تلاوات متعددة لملك المقامات مصطفى إسماعيل

أعلنت قناة "مصر قرآن كريم" إذاعة العديد من التلاوات الخاصة بالشيخ مصطفى إسماعيل ملك المقامات الصوتية بالتزامن مع ذكرى وفاته.

وتذيع قناة مصر قرآن كريم، تلاوات مرتلة ومجودة على مدار اليوم، تضمنت ما يلي:

- تلاوة الجزء الرابع مرتلا.

- تلاوة مجودة من سورة آل عمران من الآية ١٣٣ إلى الآية ١٦٣.

- تلاوة مجودة من سورتي الطلاق والتحريم.

- تلاوة مجودة من سورة الأنفال من الآية ١ إلى الآية ١٩.

- تلاوة الجزء ١٤ مرتلا.

- تلاوة مجودة من سورة المائدة من الآية ٦٧ إلى ٨٩.

- تلاوة مجودة من الآية رقم ١٣٥ إلى الآية رقم ١٧٦.

- مصحف كبار القراء.

قناة مصر قرآن كريم

وانطلقت قناة مصر للقرآن الكريم، والتي تضم عددًا كبيرًا من قرّاء القرآن، وفي إطار التطوير المستمر للقناة انضمم 13 قارئًا جديدًا من الشباب إليها، إضافة إلى وجود تطبيق به العديد من أصوات القرّاء، إضافة إلى متابعة تفسيرات الأحاديث النبوية الشريفة وتفسيرات الآيات القرآنية، والمقدّمة من جانب فقهاء الدين الإسلامي، وترددها.

التردد: 10853.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ: ٦/٥

الشيخ مصطفى إسماعيل

وتوفي الشيخ مصطفى إسماعيل في ال٢٦ من ديسمبر عام ١٩٧٨، وهو أحد أبرز شيوخ مدرسة التلاوة المصرية.

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