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خارج الحدود

مصدر أمني سوري: قتيل من عناصر وزارة الدفاع في هجوم بحمص

الفصائل المسلحة في
الفصائل المسلحة في سوريا، فيتو

سوريا، أكد مصدر أمني سوري: سقوط قتيل من عناصر وزارة الدفاع في هجوم لعصابات من فلول النظام في مدينة تلكلخ بحمص، وفقا لنبأ عاجل منذ قليل.

 

رئيس الاستخبارات العامة السورية الجديد

وأعلنت القيادة العامة السورية، برئاسة أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني، اليوم الخميس، تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة.

 

تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز المخابرات السورية 


وجاء قرار تعيين أنس خطاب رئيسا لجهاز المخابرات العامة السورية، ضمن سلسلة تغييرات هيكلية في المؤسسات الأمنية التى تجريها الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع، وتهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الأمني، وتطوير أدائه لمواجهة التحديات الراهنة، رغم الملاحظات التى ترصدها وسائل الإعلام على الأسماء التى يتم اختيارها كون بعضها مدرجا على قوائم الإرهاب الدولي.

 

 

تفاصيل إعادة تشكيل وزارة الدفاع السورية وضم الفصائل المسلحة إليها

ظل الشرع ويده الباطشة، معلومات عن أنس خطاب رئيس المخابرات السورية الجديد

أنس خطاب، المعروف بلقب "أبو أحمد حدود"، رئيس المخابرات السورية الجديد، هو شخصية بارزة في المشهد الأمني السوري، ولد في مدينة جيرود في القلمون التابعة لمنطقة القطيفة، وإداريا تقع ضمن نطاق محافظة ريف دمشق.

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