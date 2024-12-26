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أخبار مصر

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

موانئ, فيتو
موانئ, فيتو
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء مساء اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 في تمام الساعة السابعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية. 

حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 25- 30 عقدة جنوبية شرقية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-3.5 أمتار،والضغط 1010, وحالة البحر مضطربة جدًا. 

وتم إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لضمان سلامة الملاحة البحرية، وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة، ومنع الأنشطة البحرية حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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الاحوال الجوية التدابير الاحترازية اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحم المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر
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