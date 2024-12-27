الجمعة 27 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

95.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال  تداولات نهاية الأسبوع نسبة 95.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.6 %و العرب على 3.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 3.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 37.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

 
والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.8 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8 %و سجل العرب 6.4 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.778,1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.864,9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات نهاية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الخميس 26-12-2024، آخر جلسات الأسبوع،   ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.187 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 هبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%  عند مستوى 29957 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 36976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16%  عند مستوى 13176 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 8211 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11201 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3077 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات الأربعاء، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 30005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 36995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع  

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

 

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

30 محدد الأوزان آخر جلسات الأسبوع البورصة المصرية الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤشر الرئيسي ايجى اكس 30 المؤشر الرئيسي للبورصة المؤشر الرئيس المؤشر الرئيسي ايجي اكس ايجي اكس 30 محدد الاوزان مؤشر إيجي إكس 100

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم، الحكومة تحظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر، انخفاض أسعار الذهب، وتراجع اللحوم الضاني بالأسواق، البورصة تربح 28 مليار جنيه بختام تعاملات بداية الأسبوع

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشهد حفلات تخريج دفعات جديدة من طلاب الشرطة والأكاديمية العسكرية.. ويؤكد لرئيسي وزراء لبنان والعراق دعم مصر لبيروت وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

البنوك تقود انخفاضات الأسهم الخليجية خلال تعاملات اليوم

أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض طفيف بأسعار البيض بالسلاسل الغذائية.. أسعار اللحوم الكندوز تواصل الانخفاض.. ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض.. والبورصة تخسر 9 مليارات جنيه

أخبار الاقتصاد، صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 الأسبوع المقبل، تراجع مفاجئ في سعر جنيه الذهب بـ محلات الصاغة، ارتفاع أسعار الدواجن وزيادة البلطي 10 جنيهات في سوق العبور

اخبار الاقتصاد: انخفاض الذهب وسعر الذرة وعلف الصويا بالأسواق وتراجع مؤشرات البورصة

تراجع معظم مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

ads

الأكثر قراءة

كنت أفضل عدم وجود البنا، خبير تحكيمي يحسم جدل ضربة جزاء المصري أمام الأهلي وهدف أفشة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فتح باب تعيينات بالحكومة 30 ديسمبر (فيديو)

طقس الغد، أمطار رعدية على هذه المناطق

أول رد من نقابة الموسيقيين بعد القبض على حمو بيكا

من داخل مكتب الرئيس، نص خطاب بشار الأسد على تلفزيون سوريا قبل الهروب

إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رسالة غامضة من الجزيري بعد أزمته مع الزمالك

كان بيلعب، العناية الإلهية تنقذ طفلا من حريق شقة المنيب وهذه حصيلة الضحايا النهائية (صور)

قبل ترحيله للدخيلة في 3 قضايا، اكتشاف حكم جديد على حمو بيكا لصالح هاني شاكر بعد ضبطه في الزمالك

منوعات

المزيد

ضبط 1.8 مليون حبة كبتاجون داخل مقاعد وطاولات قهوة بالكويت

آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 26- 12- 2024 بالأسواق

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس

سعر الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

بكام كيلو السكر اليوم الخميس بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

بعد قرار البنك المركزي.. رحلة أسعار الفائدة في 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 27 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

أستاذة في الأزهر تهاجم قرار منع "بيبي سيتر" من تناول الطعام بمطعم ناد رياضي

المزيد
الجريدة الرسمية