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اقتصاد

24.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبو  نحو 24.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.169 مليون ورقة منفذة على 69 ألف عملية.
 

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 53.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.198 مليون ورقة منفذة على 78 ألف عملية خلال الجلسة السابقة
هذا وقد استحوذت الأسهم على 16.93 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات /  أذون نحو 83.07 % خلال الجلسة الحالية.

تداولات نهاية الأسبوع 

 

 تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الخميس 26-12-2024، آخر جلسات الأسبوع،   ليسجل رأس المال السوقي نحو 2.187 تريليون جنيه، لتخسر نحو 5 مليارات  جنيه. 

 

مؤشر "إيجى إكس 30"

 هبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16%  عند مستوى 29957 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05%  عند مستوى 36976 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.16%  عند مستوى 13176 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وتراجع  مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11%  عند مستوى 8211 نقطة، وانخفض  مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% عند مستوى 11201 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3077 نقطة.

 

تداولات الأربعاء 

 واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها بختام  تعاملات أمس الأربعاء، وربح رأس المال السوقى 6 مليارات جنيه عند مستوى 2.192 تريليون جنيه.

 

المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 30005 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 36995 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13193 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 8210 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11275 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 3080 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع  

تراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الثلاثاء الماضي، منتصف تعاملات الأسبوع وخسر رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.186 تريليون جنيه.

المؤشر الرئيسي للبورصة 

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% عند مستوى 29973 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 36960 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.48% عند مستوى 13172 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% عند مستوى 8190 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% عند مستوى 11186 نقطة، وتراجع   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.38% عند مستوى 3082 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين 

 تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الإثنين الماضي 23 ديسمبر 2024، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.199 تريليون جنيه، لتخسر نحو 24 مليار جنيه.  

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% عند مستوى 30108 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% عند مستوى 37088 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% عند مستوى 13235 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

كما هبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 8227 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 11227 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.28% عند مستوى 3132 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع 

وتباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أول جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.223  تريليون  جنيه، لتخسر نحو 7 مليارات جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.50% عند مستوى 30372 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0 5% عند مستوى 37386 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.53% عند مستوى 13349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

 وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% عند مستوى 8227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% عند مستوى 11227 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% عند مستوى 3135 نقطة.

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