الضباب يهدد بتأجيل مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الخميس، عن إمكانية تأجيل مباراة ليفربول مع ليستر سيتي، المقرر إقامتها على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بسبب الضباب الكثيف.

ويترقب جمهور ليفربول هذه المباراة باعتبارها فرصة للفريق، للتشبث بفارق النقاط الذي يفصله عن أقرب مطارديه.

ظروف جوية تهدد إقامة مباراة ليفربول وليستر سيتي

لكنها أصبحت موضع شك، بسبب الظروف الجوية القاسية حول ميرسيسايد، وفقا لما ذكره موقع "آنفيلد ووتش".

وغمرت مدينة ليفربول والمنطقة المحيطة بها ضباب كثيف، جعل مجال الرؤية صعبا للغاية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ألغى الحكم مباراة ترانمير روفرز من الدرجة الثانية، في ميرسيسايد، ضد أكينجتون ستانلي، عند الساعة 3 مساءً، بسبب الضباب أيضًا.

وهناك مخاوف من حدوث نفس الشيء في آنفيلد، إذا لم تتحسن الظروف.

ومن المقرر إجراء فحص للملعب لتقييم شدة الضباب، قبل اتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا أو تأجيل المباراة.

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