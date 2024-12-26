الخميس 26 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تخلي المبنى المجاني في المستشفى القديم بعد سقوط جزء من سقفه

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج


أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قرارًا بإخلاء المبني المجاني داخل المستشفي الجامعي القديم، وذلك عقب سقوط جزء من بطانة السقف، وبناءًا عليه تم إتخاذ القرار علي الفور بإخلاء المبني، وذلك تقديرًا للمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على سلامة وصحه المرضى والعاملين.  



وقال النعماني ان القرار جاء بناءًا علي تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، وذلك حفاظًا علي ارواح المرضي والاطباء  والعاملين والمترددين علي المبني، لذا تم عمل خطة بديلة ونقل الاقسام مؤقتًا لحين الإنتهاء من تجهيز مبني مستشفي الجراحات التخصصية.



وأضاف النعماني انه تم تشكيل لجنة علي وجه السرعة تضم كلًا من الدكتور ممدوح عباس والدكتور خالد عبد السميع بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، وذلك عقب سقوط جزء من بطانه السقف بالدور الأرضي بالمبني المجاني، حيث تم المعاينة وبيان مدي السلامه الانشائية للمبني، وتم البدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة، 

واوضح النعمانى  أن  مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل الالاف من المواطنين حيث بلغ عدد  المترددين عليها من المرضي  أكثر من 139 ألف حالة مرضية و388 مريض علي مدار 2024، لتلقي الخدمات العلاجية المجانية علي مدار الساعه، علي ايدي نخبه من الاطباء المتخصصين في مختلف المجالات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج صحة المرضى مستشفيات سوهاج في سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي

مواد متعلقة

نقل موقف الكوثر العشوائي في سوهاج ضمن خطة تطوير المرافق العامة

محافظ سوهاج يستبعد مدير مدرسة قدري أبو حسين الثانوية بأخميم

ads

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر إعلان نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2025

مساعد وزير الداخلية: قبول 2950 طالبا في كلية الشرطة للعام الدراسي 2025

80 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب قبل قرار المركزي، وصل لهذا السعر بالصاغة

مصير حفلات حمو بيكا في رأس السنة بعد القبض عليه بتهمة حيازة سلاح أبيض

مساعد وزير الداخلية يكشف معايير وضوابط اختيار المقبولين في كلية الشرطة 2025

عطل يضرب خدمات إنستا باي

هاتف شيخ الأزهر يثير ضجة بين المصريين، والنشطاء يكشفون سر محمول الإمام الطيب (فيديو)

تعددت سفرياته لأوقات قصيرة، حيثيات حكم السجن المشدد 3 سنوات لـ سعد الصغير

منوعات

المزيد

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

هاري يستذكر هديته للملكة الراحلة إليزابيث، ما القصة؟

لصوص يقتحمون بسيارة محل مجوهرات في كندا (فيديو)

طريقة مبتكرة لتقييم مستوى العدوانية لدى المراهقين من حركات العين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع سعر 4 أصناف في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 10 أصناف في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 26-12-2024

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام محمد صلاح أمام ثعالب ليستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها

جامعة الأزهر تحتفل بتخرج الدفعة الـ 52 لكلية طب البنات (صور)

«أفمن يخلق كمن لا يخلق»، محمد سيد طنطاوي يتناول توبيخ الله للكافرين

المزيد
الجريدة الرسمية