جامعة سوهاج تخلي المبنى المجاني في المستشفى القديم بعد سقوط جزء من سقفه



أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج قرارًا بإخلاء المبني المجاني داخل المستشفي الجامعي القديم، وذلك عقب سقوط جزء من بطانة السقف، وبناءًا عليه تم إتخاذ القرار علي الفور بإخلاء المبني، وذلك تقديرًا للمسؤولية الاجتماعية والحفاظ على سلامة وصحه المرضى والعاملين.





وقال النعماني ان القرار جاء بناءًا علي تقرير مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة، وذلك حفاظًا علي ارواح المرضي والاطباء والعاملين والمترددين علي المبني، لذا تم عمل خطة بديلة ونقل الاقسام مؤقتًا لحين الإنتهاء من تجهيز مبني مستشفي الجراحات التخصصية.





وأضاف النعماني انه تم تشكيل لجنة علي وجه السرعة تضم كلًا من الدكتور ممدوح عباس والدكتور خالد عبد السميع بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، وذلك عقب سقوط جزء من بطانه السقف بالدور الأرضي بالمبني المجاني، حيث تم المعاينة وبيان مدي السلامه الانشائية للمبني، وتم البدأ بالفعل فى اتخاذ الإجراءات المطلوبة،

واوضح النعمانى أن مستشفيات سوهاج الجامعية تستقبل الالاف من المواطنين حيث بلغ عدد المترددين عليها من المرضي أكثر من 139 ألف حالة مرضية و388 مريض علي مدار 2024، لتلقي الخدمات العلاجية المجانية علي مدار الساعه، علي ايدي نخبه من الاطباء المتخصصين في مختلف المجالات.

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