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آبل تواجه تهمة بسرقة براءة اختراع

أبل، فيتو
أبل، فيتو

في واقعة غريبة من نوعها، ذكرت صحيفة "ذا إليك"،  أن شركة LS Cable & System الكورية الجنوبية وجهت تهمة لـ شركة آبل بسرقة براءة اختراع تتعلق بتقنيات الشحن اللاسلكي للأجهزة الذكية.

اتهامات لأبل بسرقة براءة اختراع 

وتدعي شركة LS Cable & System أن آبل سرقت براءة اختراع خاص بالشركة يتعلق بتقنية الشحن اللاسلكي للهواتف والأجهزة الذكية، والتي تم تسجيلها عام 2011، وأن آبل استغلت براءة الاختراع بشكل قانوني واستعملت هذه التقنية في هواتف آيفون وأجهزة وAirPods وساعات Apple Watch الذكية.

جهاز الشحن اللاسلكي

وقالت الشركة إنها "اكتشفت أول انتهاك لبراءة الاختراع عند دراسة جهاز الشحن اللاسلكي AirPower الذي طرحته آبل عام 2017، ومع ذلك تم إلغاء إصدار الجهاز لاحقا، ولوحظ استخدام آخر غير عادل لبراءة الاختراع بعد بضع سنوات، عندما درس الخبراء في LS Cable & System  تقنية الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية وسماعات الرأس والساعات الذكية من شركة Apple".

ونوهت شركة  LS Cable & System  إلى أنها ومنذ العام 2019 أرسلت لآبل عدة إشعارات تتعلق بانتهاك براءات الاختراع، لكن الأخيرة تجاهلت جميع هذه الإشعارات.

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شركة أبل براءة إختراع الشحن اللاسلكي للهواتف هواتف ايفون

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